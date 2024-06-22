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Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında F.K. (59), M.Ç. (67), T.Ü. (58), R.Ö. (65) ve B.Ç'ye (61) ait yazın kullanılan tek katlı yayla evleri kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine Hafik Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Besinli köyünde, tek katlı yayla evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki diğer evlere de sıçradı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan yangın da 5 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

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