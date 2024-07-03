Sivas Belediyespor bünyesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okulu bu sene de kapılarını açtı.

SİVAS (İGFA) - Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesislerinde düzenlenen açılış törenine; Başkanımız Dr. Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Polat, sivil toplum kuruluşu ve spor camiası temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sportif gösterilere yer verilen programda konuşan Başkanımız Uzun, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önem verdiklerini ifade ederek “Amacımız yavrularımızın sportif faaliyetlerini arttırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak. Tüm çocuklarımızın eğlenceli bir yaz dönemi geçirmelerini temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Futbol başta olmak üzere; Voleybol, Basketbol, Hentbol, Sayokan, Taekwondo, Karate ve Okçuluk gibi farklı spor branşlarında verilecek olan kurslar 1 Eylül’e kadar devam edecek. Yaklaşık 1300 öğrencinin katıldığı spor kurslarına ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak.