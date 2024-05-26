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Suşehri Belediye Başkanvekili Önder Bayram, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan H.T. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile F.T. yaralandı.

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