SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.
T.T. yönetimindeki 27 ANV 890 plakalı pamuk yüklü tır, Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: aa