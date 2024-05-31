SİVAS (AA) - Sivas'ta ilkokul öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına düzenledikleri etkinlikle tepki gösterdi.

Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde toplanarak "Filistin Halkının Yanındayız" pankartı açtı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, Filistin'e özgü dans figürleri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, gazetecilere yaptığı açıklamada, mazlum coğrafyalarda Müslümanlara karşı yürütülen zulüm, katliam ve terör eylemlerini şiddetle kınadığını söyledi.

Çocuklara eğitim öğretim hayatında değerleri kazandırmayı hedeflediklerini belirten Yener, "Bu süreçte çocuklarımıza kazandırdığımız en büyük değerimiz bu oldu, tüm zulme, tüm mağduriyetlere karşı duruş sergileyebilmek." dedi.

Yener, öğrencilerin okul bahçesinde Filistin halkının yanında olduklarını haykırdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bir yerde haksızlık varsa kalbimizle bunu hissedebilmeliyiz. Masum çocuklar katledilirken, okul bahçelerinde oynamaları gereken yaştaki çocuklarımızın toprakla buluşturulmasına karşı en zayıf tepki halkasını bugün okul bahçemizde çocuklarımızın sergilemiş olması takdire şayandır. Buna öncülük eden okul müdürümüze, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimize teşekkür ediyorum."

Okulun müdürü Nihat Koç ise her hafta farklı etkinlikler düzenleyerek İsrail'e tepki gösterdiklerini ifade etti.

Etkinlikleri kocaman yürekli öğrencilerin talep etmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Koç, "Birçok ülkenin yapamadığını öğrencilerimizin dile getirmesi bizi mutlu ediyor." diye konuştu.