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Sivas İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen pervaneli ve döner kanatlı hava aracı, havadaki gözlem gücüyle kara ekiplerine destek sağlayarak sorumluluk bölgesinde bulunan boru hatlarının havadan kontrolünü gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip ve "cayrokopter" ismi verilen hava aracı, jandarma ekiplerinin denetim lerinde kullanıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter le devriye görevi gerçekleştirdi.

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