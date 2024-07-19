Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi bünyesindeki kadınlara özel hamam ve yüzme havuzunda kapsamlı bir yenileme çalışması yapıldı.SİVAS (İGFA) - Zamanla deforme olan alanların bakım ve onarımdan geçirildiği tesiste, eksikler giderilerek tekrar Sivaslı hanımların hizmetine açıldı.

Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü sabah 09.00, öğlen 14.00 ve akşam 18.30 saatleri olmak üzere günlük 3 seans kullanıma açık olan hamam ve yüzme havuzuna giriş ücretleri tam 200, öğrenci 150 TL olarak belirlendi.