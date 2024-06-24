Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki kaldırım işgalinin önüne geçmek adına denetimlerini sıklaştırdı.

SİVAS (İGFA) - Şehirdeki düzen, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren Belediye Zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan iş yerlerini dron yardımıyla tespit ederek esnaflara ikazda bulundu.

Elde edilen görüntülerin ardından işgal yapan esnafları tek tek bilgilendiren ekipler, işgale son verilmesi uyarısında bulunarak aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını belittiler.

Kaldırımların yayalara ait olduğunu hatırlatan ekipler, işgalin devam etmesi halinde caydırıcı cezaların uygulanacağını ifade ederek bu konuda taviz verilmeyeceğini kaydettiler.