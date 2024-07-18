Sivas Belediyesi tarafından şehrin geleneksel mimari dokusunu canlandırıp turizm potansiyelini artırmak amacıyla uygulanan Kale Projesi’nde hummalı çalışmalar devam ediyor.SİVAS (İGFA) -Ulu Cami ve Gök Medrese’yi bütünleştirerek bir tarih aksı oluşturacak projeyi yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, gelinen son durum hakkında bilgi alarak ekiplere kolaylıklar diledi.

“Bu alanı hem tarihi, hem kültürü ile şehrimize kazandırmak istiyoruz” diyen Başkan Uzun, “Önümüzdeki günlerde ilimizdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerimizin katılımıyla Kale Projesi için bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.