Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesinde, okul çıkışı başlayan bir tartışma kavgaya dönüşerek ciddi bir yaralanmaya yol açtı. Olay, lise 1. sınıf öğrencisi H.E. ile ortaokul son sınıf öğrencisi Ç.Y. arasında meydana geldi.

Tartışma kavgaya dönüştü

İddiaya göre, H.E. ile Ç.Y. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın hızla kavgaya dönüşmesiyle, H.E., Ç.Y.’yi baldırından bıçakla yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumu iyi

Yaralanan Ç.Y., Sivas’taki hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen öğrencinin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından, H.E. suç aleti bıçakla birlikte çocuk şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Lise öğrencisinin ifadesi alınmak üzere şubeye götürüldü.