Sivas Belediyesi'nden önemli açıklama geldi. Hava sıcaklıklarının ve yağışların artması nedeniyle kene ısırması vakalarında da ciddi artış görüldüğü belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas merkez ve çevre ilçelerinden gelen 30 civaında vaka olduğunu duyuran Sivas Belediyesi, vakaların 3'ünün ölümle sonuçlandığını açıkladı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun yazılı olarak yaptığı yazılı açıklamada, Gemerek ve Gölova ilçeleri ile Olukman köyünden gelen hastalar sağlık çalışanlarımızın tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını belirterek, taziyede bulundu.

Bu arada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile mücadele de en kapsamlı sağlık kuruluşunun Sivas’ta olması dolayısıyla çevre vilayetlerimizden gelen hasta sayısının önümüzdeki günlerde daha da artacağı tahmin edildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Belediyemiz sınırları içerisinde kene ısırması ve KKKA vakasına rastlanmamış olup, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum. Kurban Bayramı nedeniyle küçükbaş ve büyükbaş hayvanların üzerinde kene olması ihtimaline karşı da kurban seçerken kurbanlıklarınızı kontrol etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sadece keneyle değil diğer tüm haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarının Sivas Belediyesi'nce belirli bir düzen ve plan dahilinde uzman ekipler tarafından yapıldığının altı çizilen açıklamada, "Bizlerin ve yetkililerin yaptıkları açıklamalar dışında çıkarılan maksatlı haberlere de itibar etmemenizi özellikle istiyor, olumsuz ve şüpheli bir durum karşısında mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı rica ediyorum" denildi