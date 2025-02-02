Sivas-Ankara karayolunun 25. kilometresinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine doğru seyir halinde olan C.B. yönetimindeki 55 AOF 779 plakalı Hyundai marka minibüs ile Yıldız beldesi yolundan karayoluna giren S.G. idaresindeki 58 ABN 474 plakalı hafif ticari araç, şiddetli bir çarpışma yaşadı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi

Kazanın ardından minibüs sürücüsü C.B. ile minibüste bulunan Z.B., Y.B., G.Ş. ve E.E.Ş. adlı bebek ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Sivas’taki hastanelere sevk etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.