Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kertmekaracaören köyünde bulunan ve yaklaşık 400 yıllık olduğu düşünülen meyve ağacı, köy halkı arasında adeta efsane haline gelmiş durumda. Ağacın çevresindeki korkutucu olaylar nedeniyle köylüler, bu ağaca dokunmaktan kaçınıyor.

400 Yıllık ağacın korkutucu hikayesi

Kertmekaracaören köyündeki meyve ağacı, uzun yıllardır köy halkı tarafından büyük bir özenle korunuyor. Rivayete göre, ağacın birkaç dalı geçmiş yıllarda kesilmiş. Ancak bu küçük budama işlemleri, dal kesen kişilerin genç yaşta hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanmış. Bu olaylar köylüler arasında ağaca dokunmama inancının oluşmasına neden olmuş.

Köylüler dokunmaktan kaçınıyor

Köy muhtarı Mustafa Çipil, ağacın tarihi ve çevresindeki olaylarla ilgili bilgiler verdi. “Eskiler anlatır; birkaç dalını kesenler sonra genç yaşta hayatlarını kaybetmişler. Bu nedenle kimse bu ağacın dalına bile dokunmaz” diyen Çipil, ağacın köyün tarihinden bile eski olduğunu vurguladı. Çipil, ağacın budamasını yapmaktan ve onunla herhangi bir şekilde ilgilenmekten kaçındıklarını belirtti.

Tarihi ve doğal özellikleri

Muhtar Çipil, ağacın yaklaşık 400 yıl öncesine dayandığını ve köyün yerleşiminden önce ormanlık bir alanın parçası olduğunu açıkladı. “Ağacın üzerinde yabani arılar bal yapmış. Bu gövdeyi tamamen balla doldurmuşlar. Fırsatçı bazı arıcılar gelip balı ve arıları almışlar” dedi. Ayrıca, ağacın 'acı elma' olarak bilinen dağ elması yetiştirdiğini ve şimdi kurumaya yüz tuttuğunu sözlerine ekledi.

Köylülerin ağaçla ilgili korkusu

Yıllar içinde ağacın durumunun kötüleştiğini ve kurumaya başladığını ifade eden Çipil, köylüler arasında ağacın korkutucu efsaneleri nedeniyle kimsenin ağaçla ilgilenmediğini belirtti. “Biz dokunmasak da ağaç kendine kıymış, artık kurumaya başlamış” diyen Çipil, ağacın durumu hakkında üzüntülerini dile getirdi.