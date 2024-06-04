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Sivas Valiliği, olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencisi Asel Sapdüzen, dün okuldayken bir anda bayılarak yere yığılmış, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Cenaze törenine Sapdüzen'in ailesi, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, çiftin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Küçük kızın infaz koruma memuru babası Metin ve annesi Halime Sapdüzen'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Asel Sapdüzen 'in cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

SİVAS (AA) - Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki öğrencinin cenaze si toprağa verildi.

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