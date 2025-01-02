Sivas’ın Pınarbaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil köprü korkuluğuna çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza 50 ABU 163 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü E.Y.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, yol üzerindeki köprünün korkuluğuna çarparak durabildi.

Ambulanslar sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü E.A. ile yolcular H.T. ve A.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Diğer yaralıların durumlarının ise stabil olduğu belirtildi.

Jandarma soruşturma başlattı

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeni ve detaylarının tespiti için teknik incelemeler sürerken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.