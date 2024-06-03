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Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralılardan B.A. ve oğlu O.A’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayda yaralanan B.A, O.A. ve S.A. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın ardından S.S. yanında bulunan av tüfeğiyle B.A. ve oğullarına ateş açtı.

Kayapınar köyünde aralarında husumet bulunan S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında tartışma çıktı.

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