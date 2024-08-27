Sivas'ta sıvı gübre yüklü bir tırın kontrolünü kaybederek refüje devrilmesi, hem sürücünün yaralanmasına hem de büyük miktarda sıvı gübrenin yola saçılmasına neden oldu. Kaza sonrası yol güvenliği sağlanana kadar bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza, Seyfebeli geçidinde meydana geldi. Plakası 33 DAP 57 olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen sıvı gübre yüklü tır, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kaza sırasında tırın dorsesinde bulunan 25 ton sıvı gübrenin bir kısmı yola dökülerek trafiği olumsuz etkiledi.

Kaza sonucunda yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, sağlık durumunun kontrol altında olduğu ifade edildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Tırdan dökülen sıvı gübrenin yola yayılması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri ve AFAD, dökülen gübrenin temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlattı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden kontrollü olarak açıldı. Trafik ekipleri, güvenliği sağlamak için bölgede önlem aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.