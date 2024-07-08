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Operasyonlarda 49,28 gram sentetik uyuşturucu, 19,58 gram esrar, 535 sentetik uyuşturucu hap, 9 bin 576 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 987 uyuşturucu hap ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi.

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