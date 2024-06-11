SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda 21,30 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 1034 sentetik hap, 1658 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 917 kök kenevir, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 4'ü hakimlikçe tutuklandı, 15'i hakkında adli işlem yapıldı.