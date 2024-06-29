Sivas Kent Konseyi'nin yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Tarihçi-Yazar Ahmet Necip Günaydın oy birliğiyle başkan olarak seçildi.

SİVAS (İGFA) - Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'na; Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurulda Divan Başkanlığına İsmail Timuçin, Başkan Yardımcılığına Aydın Deliktaş, Katip Üyeliğine ise Alper Ilıkçay seçildi.

Programda söz alan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Kent Konseyi Başkanı olarak seçilen tarihçi yazar Ahmet Necip Günaydın ve yönetimini tebrik ederek bundan sonraki süreçte Kent Konseyi'nin şehrin gelişmesi ve büyümesine katkı sunan çalışmalara imza atacağına olan inancını dile getirdi.

Seçimlerin üzerinden 90 gün geçtiğini ifade eden Başkan Uzun, "Bu süre içerisinde elimizden geldiği kadar sahada şehrimizin sorunlarına dokunmaya çalıştık. Özellikle çalışmalarımızı yaparken istişareye açık, katılımcı, demokrasiyi önemseyen bir anlayışı ortaya koyduk. Ahmet Necip Günaydın hocamızla bir araya geldik. Yapılan çalışmalar sonrasında da bugün inşallah Kent Konseyi'nin Genel Kurulu'nu gerçekleştiriyoruz. Kent Konseyi'ni Belediye olarak çok önemsiyoruz. Hatta daha önce Abdi Ağa Konağı içerisinde küçük bir odada faaliyet gösteriyordu. Dedik ki burası uygun değil. Başka bir konağımızı Kent Konseyimize verdik. Hatta personel görevlendirmesine kadar gözden geçirdik. İstiyoruz ki bundan sonraki süre içerisinde Necip hocamızın başkanlığında şehrimizin önde gelenleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, şehrimize yön verecek düşünce insanları ve kurumlarımızın temsilcileri hepsi bir araya gelsinler. Şehrimizin gelişimi için bizlere önerilerde bulunsunlar ve bizlere katkı sunsunlar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Necip hocamızın önderliğinde sizlerin katkılarıyla şehrimizi geliştirecek çalışmaları birlikte yapacağız. Şehrimizin hem tarihine, hem kültürüne uygun gerçekten de güzel bir genel kurul oluşturmuş. Aynı siyasi görüşte olmayabiliriz, aynı mezhepte olmaya biliriz ancak farklı düşüncelerle bu şehre ortak akıl ve istişareyle hizmet edeceğiz. Bu anlamda Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir Kent Konseyi kurduğumuza inanıyoruz. Bir şehir hep birlikte nasıl daha ileriye taşınıyormuş, bunu tüm Türkiye'ye gösterecek ve örnek bir model oluşturacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor başta Ahmet Necip Günaydın hocamız olmak üzere tüm yönetimine başarılar diliyorum” dedi.