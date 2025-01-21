Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızdağı Kayak Merkezi’nde sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından yaralanan 4 sporcuyu hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Şimşek, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek kamuoyunu rahatlattı.

Vali Şimşek, saat 09.20 sularında Yıldızhan Otel’in alt katında meydana gelen küçük çaplı patlamayla ilgili bilgi verdi. Olay sırasında odada iki antrenör ve iki kayak sporcusunun bulunduğunu aktaran Şimşek, “Patlama sonrası yaralılarımızı hızla hastanelerimize sevk ettik. Antrenörlerimizden birinin elinde ve yüzünde yanıklar mevcut. İki sporcumuzda da hafif yanıklar var. Ancak hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor” dedi.

Patlamaya spreyin neden olduğu düşünülüyor

Vali Şimşek açıklamasında, patlamanın kesin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade edip, kayak malzemelerinin temizliğinde kullanılan spreyin üzerinde durulduğunu söyledi. Şimşek, “Otelimizde herhangi bir yangın çıkmamıştır. Herkese geçmiş olsun diyorum. Patlamanın sebebini araştırıyoruz. Olay yerinde yapılan ilk tespite göre odada bir çakmak kullanımı var. Çakmak kullanımı neticesinde patlamanın meydana geldiği düşünülüyor. Odada kayak malzemelerinin temizliğinde kullanılan malzemeler var. Bu spreyler yanıcı özellik taşıyor. Bu spreyden çıkan gazların odada birikmesi ve ardından çakmak kullanımı ile patlamanın olabileceğini değerlendiriyoruz. Kesin olarak bunu söylemek şu an mümkün değil” şeklinde konuştu.