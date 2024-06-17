Mahalle arasına yayılan yangının evlere sıçraması son anda önlendi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın

Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Mahalle sakinlerinin fark etmesi üzerine, durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da yangına müdahale etti.

Yoğun çabalarla kontrol altına alındı

Yangının mahalledeki evlere sıçramaması için el birliğiyle yoğun çaba sarf eden ekipler, büyük bir felaketi önledi. Ancak yangın nedeniyle 100 dönümlük ekili alan ve 200 ton saman tamamen yanarak büyük maddi zarar meydana geldi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Yangın mahallinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ederek, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Yetkililer yangının çıkış nedeni için çalışma başlattı.