İSTANBUL (AA) – Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, küresel olayları ve siyasi süreçleri anlamak ve etkili bir kariyer yapmak isteyen öğrencilerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tercih edebileceklerini ifade etti.



Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erişen, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün öğrencilere dünya çapındaki olayları ve süreçleri anlamaları için geniş bir perspektif kazandırdığını belirterek, bu bölümde eğitim alan öğrencilerin küresel dinamikleri kavrama yetisi kazanacağını kaydetti.

Erişen, söz konusu bölümden mezun olan öğrencileri bekleyen kariyer fırsatlarını arasında diplomasi, kamu kurumları, özel sektör, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları yer aldığına vurgu yaparak, mezunların Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı gibi prestijli kurumlarda çalışma şansına sahip olabileceğini aktardı.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün ekonomi, tarih, hukuk ve işletme gibi çeşitli disiplinlerle yakından ilişkili bir alan olduğuna dikkati çeken Erişen, bu disiplinlerarası yaklaşımın, öğrencilere karşılaşılan sorunlara çok boyutlu bakabilme ve çözüm sunabilme imkanı sunduğunu belirtti.

Erişen, bu bölümde eğitim alan öğrencilerin, yerel ve uluslararası politika konularında derinlemesine bilgi sahibi olarak bilinçli bir perspektif geliştirdiklerini, edindikleri politik ve sosyal bilinçle, toplumda etkili ve bilinçli bir vatandaş olarak yer aldıklarını bildirdi.

- "Analitik düşünme becerilerini geliştiriyor"

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi alan öğrencilerin yaratıcı ve çok yönlü düşünme, eleştirel analiz ve problem çözme becerileri kazandığına dikkati çenen Erişen, "Bu yetenekler, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler üretme ve farklı perspektiflerden değerlendirme yapabilme kapasitesini geliştirir. Ayrıca, bu eğitim, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim ile analitik düşünme becerilerini geliştirir. İyi iletişim yetenekleri, kariyerlerinde ve günlük yaşamlarında büyük bir avantaj sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Erişen, öğrencilerin sosyal bilimlerde derinlemesine araştırmalar yapabileceğini ve akademik kariyer yapma şansına sahip olacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu bölüm, toplumsal değişim ve adalet konularında farkındalık geliştirir ve bu konularda aktif olarak çalışmayı teşvik eder. Sosyal adalet ve değişim, mezunların topluma olumlu katkılar sunmalarına olanak sağlar. Geleceğin yöneticilerini ve karar alıcılarını yetiştirmeyi hedefleyen bu eğitim, topluma ve dünyaya olumlu katkılarda bulunmayı sağlar. Geleceğin zorluklarına karşı hazırlıklı olmak ve bu zorluklara çözüm üretmek, bu bölümde kazanılacak bilgiler ve becerilerle mümkün olacaktır. Sonuç olarak, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü hem kişisel hem de profesyonel gelişim açısından öğrencilere geniş fırsatlar sunmaktadır. Küresel olayları ve siyasi süreçleri derinlemesine anlama şansı veren bölüm, geleceğin liderlerini yetiştirmektedir."



