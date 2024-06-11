Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 16.00’da CHP Genel Merkezinde bir araya gelecek. Siyasette "normalleşme" olarak öne çıkan ikili görüşmeler kapsamında Erdoğan, 18 yıl sonra CHP’yi ziyaret etmiş olacak.

Görüşmede Özgür Özel’in emekli aylığının, asgari ücretin yetersizliği; yaşanan hukuksuzluklar, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmaması, anayasaya uyulmaması, kayyum politikası, cezaevinde tutulan Gezi tutsakları, Emine Şenyaşar gibi konuları gündeme getireceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yeni anayasa çalışmaları doğrultusunda CHP’nin açık desteğini talep etmesi bekleniyor.

2 Mayıs’ta gerçekleşen ilk görüşmede Özel, AK Parti Genel Merkezi’ne kalın bir dosyayla gitmişti.

Görüşmede CHP lideri Özel’e, eski büyükelçi sıfatıyla Namık Tan; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mustafa Elitaş eşlik edecek.

Edinilen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in arkasında Türk Bayrağı ve Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı olacak. Erdoğan’ın arkasında üzerinde Cumhurbaşkanlığı forslu Türk bayrağı olacak.

Özel, bugün yapılacak görüşme için Cumhurbaşkanlığı ile iletişime geçtiklerini ve kendilerinden böyle bir bayrak talep ettiklerini ifade etmişti.

11 Mayıs'ta Özel'in AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyareti sonrası basına yansıyan fotoğraflarda yer alan boş koltuk dikkat çekmişti.

Özel, Erdoğan'ı ziyareti esnasında sağındaki koltuk yerine solundaki yan koltuğa oturtulmuştu. Özel'in oturma planıyla ilgili eleştirisini Erdoğan'a bildirdiği belirtildi. Erdoğan'ın da buna karşılık "İade-i ziyaret yapalım" dediği ifade edilmişti.

18 yıl sonra bir ilk

Erdoğan, CHP’yi 18 yıl aradan sonra ziyaret etmiş olacak. Peki 18 yıl önceki görüşmede neler olmuştu?

18 yıl önce 2006’nın Temmuz ayında gerçekleşen görüşmede, Erdoğan yeni genel merkezine taşınması nedeniyle CHP'ye “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu. CHP Genel Merkezine gelişinde Genel Başkan Yardımcıları Eşref Erdem ve Mustafa Özyürek, görüşmenin gerçekleştiği 12. katın asansör çıkışında ise CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Genel Sekreter Önder Sav karşılamıştı.

Baykal ve Erdoğan görüşme sonrasında ortak bir açıklama yapmıştı.