Son günlerin konusu siyasette normalleşme..

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'in cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile normalleşme adına bir araya gelmeleri gündemimizi epeyce meşgul etti.

AKP genel merkezindeki buluşmadan sonra bugün de AKP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP genel merkezine konuk oluyor ..

Kabul edelim ki son 22 yıldır belki de özellikle yapılan siyasette bir araya gelememe, konuşamama süreci Türkiye'yi oldukça geride bıraktı..

Sorunlara siyasi çözümler üretmeye çalışan bir siyasi iklim yaratmak zorunda olduğumuzu artık görmek durumundayız..

Bu bazı çevrelerce eleştirilse de, kabul görmese de ,şimdiye kadar her türlü hakareti yapan bir AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu normalleşme adımlarının sonu nereye varacak merak ile bekleniyor...

Burada temel nokta

"DİKLENMEDEN DİK" durarak gerçekleştirilebilinecek mi....

Ülkenin gerçek durumunu görmeyen ,görmek istemeyen bir lidere ülkenin muhalefet liderinin bu gerçekleri anlatmasının ,çözüm aramasının da bir normallesme olduğunu da bilmeliyiz aslında ..



Sorunlara siyasi çözümler üretmeye çalışan bir siyasi iklimi yaratmak da politikanın gerçeklerinden ...

Neden mi ,

Türkiye için çok ama çok verimli olacak bir 22 yılı geride bıraktık ,evet dünyada da Avrupa'da da birçok ülke ekonomik sorunlar yaşıyor ama bu arada birçok sorunlarını da çözmüş durumdalar..

Yargı sistemlerini oturtmuşlar, hukukları tıkır tıkır işliyor,

medya sektörlerini bağımsız hale getirmiş durumdalar, gazeteciler yazdıkları yazıdan ,eleştiriden dolayı tutuklanmıyor, sosyal devlet anlayışlarını insan onuruna yakışan bir hale getirmiş durumdalar..

Aslında bu süreç içinde Türkiye'de bunların çok ama çok üzerinde sonuçlar elde edilebilirdi.

Bu 22 yıl içinde satmadığımız bir şey kalmadı bu kadar yoğun bir özelleştirme yapacağımıza bizim için hazine değerindeki topraklarımızda tarımda efsane bir ülke haline gelip tüm dünyaya tarım ürünleri ihraç edebilen bir ülke olmamız hiç de zor değildi ..

Tüm Avrupa coğrafyasında en genç insan kaynağına sahibiz, işte o gençlerimizi öyle bir eğitebilirdik ki Türkiye'nin kalkınmasında temel taşlarımız olurdu ..

Kadın istihdamında çok geri kaldık ,meslek liselerinde o kadınlarımızı,gençlerimizi farklı farklı branşlar ile ,sertifika programları ile öyle bir eğitilebilirdik ki; Bugün Türkiye bilişimde yapay zekada bir dünya devine dönüşebilirdi ..

Biz Kendi kendimizi geride bıraktık ..

Kısaca bunları yapabilmemiz için de siyasetçilerin, liderlerin, medya mensuplarının birbirleri ile konuşan iyiyi , doğruyu arayan olması gerektigini de artık bilmemiz gerekiyor ...