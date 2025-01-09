MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı, Türkiye siyasetinde taşları yerinden oynattı. İmralı süreci olarak anılan bu gelişme, farklı siyasi partileri bir araya getirdi. İYİ Parti öncülüğünde şekillenen yeni oluşum, merkez sağa hitap eden ve Atatürkçü bir çizgide ilerlemeyi hedefliyor.

Bahçeli’nin çıkışı ve İmralı süreci

MHP lideri Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın örgütü feshetmesi halinde “umut hakkı” kapsamında serbest kalabileceğini ve TBMM’de konuşma yapabileceğini öne sürdü. Bu öneri, siyaset sahnesinde yoğun tartışmalara neden oldu.

DEM Parti heyetinin İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeler ise farklı siyasi aktörlerin pozisyonlarını gözden geçirmesine yol açtı. Özellikle bu gelişmeye karşı çıkan partiler, bir araya gelerek ortak bir cephe oluşturma hazırlığına başladı.

Cumhuriyetçi cephe geliyor

İYİ Parti’nin liderlik ettiği ve ATA Parti, Memleket Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Yurt Partisi gibi partilerin de dahil olduğu oluşum, “Cumhuriyetçi Cephe” adı altında yeni bir siyasi platform oluşturmayı hedefliyor. Kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayan bu partiler, İmralı sürecine karşı duruşlarını merkez sağ politikalarla birleştirerek toplumdan destek bulmayı amaçlıyor.

Fatih Atik: “Merkez sağa dönük mesajlar”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında bu gelişmelerle ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Atik, “Bu partiler Atatürkçü çizgiyi merkeze alıyor. Daha çok merkez sağa hitap eden mesajlar vererek bu süreci siyasi bir kazanca dönüştürmeye çalışıyorlar. Özellikle İYİ Parti’nin sert duruşu dikkat çekiyor” dedi.