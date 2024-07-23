CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Merve Kır, gazetemize yaptığı açıklamada 9. Yargı Paketi’ni değerlendirirken adaylık süreci için kadınların da erkekler gibi siyasette yer alması gerektiğini vurgulayarak fermuar sisteminin hayata geçirilmesine işaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır, CHP’nin 4 Ağustos’ta gerçekleştirmeyi planladığı kadın kolları başkanlığı yarışına da hazırlanırken bugünkü rotası CHP İzmir İl Başkanlığı’ydı.

Haberekpres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre İzmirli kadın kolları üyeleriyle buluşan Kır, evli kadının soyadını kullanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı’nın teyit etmesi gerektiğine değindi.

Başkan Kır, “Evli kadının soyadıyla ilgili Anayasaya aykırı kanun teklifi 9. Yargı Paketinden çıkarıldı’ şeklindeki gündeme yansıyan haberlerin doğruluğunun Adalet Bakanlığı tarafından teyit edilmesini ve teklifin geri çekildiğinin Genel Kurula bildirilmesini bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin iptal kararında yazılı gerekçeleri ve Anayasanın 10. ve 41. Maddelerini yok sayarak eşitliğe aykırı iptal edilen hükmün aynen getirilmek istenmesi asla kabul edilemez bir durum. Soyadı, bireyin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsurudur” ifadelerini kullandı.

Eşitlik kuralına aykırı

Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kır, “Kişiliğin bir parçası olan soyadını taşımak yalnızca bir yükümlülük değil aynı zamanda Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında bir haktır. Erkek eş, ömür boyu kendi soyadını kullanıyorken bu hakkın evlenmekle kadının elinden alınması eşitlik kuralına aykırıdır” diyerek 4 Ağustos’ta yapılacak kadın kolları başkan yarışına değindi. Projelerini katıldığı toplantılarda dile getirdiğini ifade eden Kır, “Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor, yoğun çalışıyoruz. Katıldığımız kadın kolları il kongrelerinde ve kongreleri sonrası ziyaret ettiğimiz illerde partililerimizden ve delegelerimizden büyük ilgi görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde projelerimizi anlatıyoruz” dedi.

Fermuar sistemi

Başkan Merve Kır, özellikle siyasette fermuar sisteminin getirilmesine gerektiğinin altını çizerek “Kadınların en az erkekler kadar siyasette yer alması için yüzde 50 cinsiyet kotası ve fermuar sisteminin hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Tüzük Kurultayı’nda Kadın Kollarının imza yetkisinin ve bütçesinin olabilmesi adına çalışmalarımızı yapacağız. Kadın Kollarının yaşadığı tüm zorlukları yaşamış, örgütten gelen bir kardeşiniz olarak tüm bu zorluklara Genel merkezimiz ile çözüm üretecek çalışmalara imza atacağız. Salonlarda değil sokaklarda olacağız. İl ilçe başkanlıklarımızı adeta bir proje üretim merkezi haline getireceğiz. Yerel yönetimlerdeki Planlama ajanslarımızı devreye sokarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği ülke için sorumluluk alacak ve kadınlarımızın siyasi hayat içinde de daha fazla politikleşebilmesi için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.