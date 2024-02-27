Seçimlere hızla yaklaşırken siyasi partilerimizde de krizler birbiri ardınca boy gösteriyor. Son günlerde adayların partiler arasındaki yolculuğuna bakınca insan istemese de iyi şeyler düşünemiyor. Doğal olarak sadece memnuniyetsizlik nedeni ile partisini terk eden adaylar değil terkedilen partiler de insanların kafasında soru işaretleri yaratıyor. Çünkü tüm suçu adaylara değil ara sıra adayların ayrılma gerekçelerine de göz atmak gerekiyor. Adaya yahut da adaylara hak verilmesi gereken öylesine önemli gerekçeler var ki seçmenin bu gerekçelere neden ve niçiniyle göz atıp sandık başına gittiğinde ona göre karar vermesi gerekir. İstemeden dahi olsa haklı gerekçeleri hiçbirimizin göz ardı etme lüksü olamaz.

Başkan Soyer ismi çizilmesi sonrası koşar adım çalışmaya başladı.

Açılışlar, yatırımlar, toplantılar, halkla kucaklaşmalar.

Ve geçtiğimiz gün belki de Sayın Soyer’in beş yıldan bu yana yaptığı en önemli yatırımın yani F. Altay- Narlıdere Metrosunun açılışı yapıldı.

Açılışta yapılan konuşmalarda metro istikametinde yer alan ilçelerin üstü çizilmiş Belediye Başkanları ve Sabık Başkanımız Soyer’den başkası ne yazık ki yoktu.

Anlayacağınız Sayın Soyer’in en önemli yatırımının açılışına CHP Genel Merkezinden kimse teşrif etmedi.

Hani İstanbul’da küçük bir çeşme açılışına Genel Başkanın dahi teşrif ettiği günleri anımsıyorsanız bu önemli açılışın CHP Genel Merkezince bunca göz ardı edilmesine bir anlam vermek hiç de mümkün değil.

Bunca vefasızlık hele hele değişim diye yola çıkanlardan gelince anlaşılır gibi değil.

Genel Merkezin bu tavrına karşı Sayın Soyer’in Özgür Özel’in ‘birlikte çalışma’ tekliflerini geri çevirme nedeni şimdi daha iyi anlaşılıyor sanki.

Haklıya hakkını teslim ettikten sonra gelelim Sayın Soyer’in Metro açılışında yaptığı konuşmaya.

"Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz."

Bu değişimin ne olduğunu bugün görüyorsa Sayın Soyer zaten geç kalmış demektir. Değişimin asıl gerekçesi zaten CHP Genel Kurulunun yapıldığı günde ve ondan sonra çeşitli kişiler ve yayın organlarınca yapılan yayınlarda görülmüştü. Demek beklentileri nedeniyle Sayın Soyer o günlerde bu gerçeği dile getirememişti. Belediye Başkanı ve Meclis üye adayları belirlenmesi sonrası CHP deki çatlaklar iyiden iyiye ortaya çıktı. Herhalde Sayın Soyer bu çatlakları görünce içini dökme gereğini duydu.

Ama yine de bu çatlakların nedenlerinden önce Sayın Soyer’e sorulması gereken çok soru var.

Bunları çeşitli yazılarımızda dile getirmiştik ama sesimiz bir yere dek gidiyor ancak dile getirilen gerçekler Ulusal Medyada yer alınca iyiden iyiye dallanıp budaklanıp ses getiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda İzmirli Türkiye’nin en pahalı suyunu içiyor demiştik.

Bırakın Sayın başkanımızı İzmirli dahi bunu sineye çekip hesap sormayı denemedi birkaç muhalif dışında.

Her yağmur sonrası İzmir’in hallerini bıkmaksızın dile getirdik ama yeraltına yatırım yerine yer üstünde yapılan konserler ve onlara oluk oluk para akıtmak yeğlendi.

Kentsel dönüşüm dedik ama kimse umursamadı. Ülkenin neredeyse beşte birini ve on bir milyon vatandaşı etkileyen felaketle karşılaşınca kentsel dönüşüm akla geldi ama sadece iktidarla kavga yapmak için.

Öylesine anlamsız harcamalar yapıldı ki B. Şehir Belediyesinin yıkılacağı, terkedileceği bilindiği halde belediye binası önündeki sütunlar LGBT renklerine boyanarak yüzbinlerce liralık kaynak heba edildi.

Alt yapıda bir adım atılmamasını bırakın halkın daha ucuz ısınmasına olanak sağlayacak doğalgaz yatırımları dahi gerçekleştirilemedi. Tabi bunun en büyük nedeni de plansız programsız yapılaşma.

Söylenecek çok şey var da Soyer’in sitemlerindeki en önemli göndermelerden biri de şuydu: "Unutmasınlar ben uzun mesafe koşucusuyum.. Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesiydi. Bundan sonra sathımız, tüm Vatan olacaktır. Biz, birlikte çok güçlüyüz. Bu asla bir son değil. Selam olsun sana İzmir!"

Bakalım herhalde çok geçmeden bu sözlerin altında yatanı görürüz.

Son söz olarak eklemek de yarar var. İzmir seçmeni şu an hiçbir siyasi partiye ‘seçim çantada keklik’ dedirtecek gibi görünmüyor. Gerek Sayın Özlale'nin açıklamaları, gerekse Hamza Dağ’ın seçmenlerle özellikle yaşam tarzı ile ilgili çıkışları ve ilişkileri kafalardaki birçok soru işaretini yok ediyor. Hele hele Sayın Tugay doğru dürüst İzmir’in geleceği ile ilgili herhangi bir projeye imza atmakta zorlanırken.

İşin ilginç yanı, İzmirliler ilk defa bir seçimle ilgili bu kadar kaygılarını dile getiriyorlar. Yıllardır "CHP'nin kalesi" olarak bilinen İzmir'de, seçmen "Acaba?" diye sormaya başladı. Bu kaygılar, sadece Cemil Tugay'ın performansıyla mı ilgili, yoksa İzmir'in değişen siyasi dinamikleriyle mi?