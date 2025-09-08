CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından il binası polis ablukasına alınırken, bu gelişmeler haftanın ilk işlem gününe de yansıdı.

Borsa düşüşle açıldı

Borsa İstanbul, haftaya satış ağırlıklı başladı. Yatırımcıların siyasi belirsizlikten duyduğu endişe, risk iştahını azaltırken, borsada açılışta sert kayıplar görüldü. Uzmanlara göre iç politikadaki gerginlik, piyasalarda temkinli duruşu artırdı.

Altında yeni rekorlar

Siyasi belirsizlik ve küresel piyasalarda Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisi yatırımcıları güvenli liman altına yöneltti. Gram altın serbest piyasada 4 bin 784 lira ile tarihi zirvesini yenilerken, Kapalıçarşı’da fiyatlar daha da yukarı çıktı:

Gram altın: 4 bin 842 lira

Çeyrek altın: 7 bin 900 lira

Yarım altın: 15 bin 801 lira

Tam altın: 31 bin 455 lira

Ons Altın 3.600 Dolara Yaklaştı

Uluslararası piyasalarda da altın rekor seviyelere tırmanıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentileriyle ons altın 3.600 dolar seviyesine doğru hareketini sürdürüyor. Analistler, jeopolitik ve siyasi risklerin artması halinde altının daha da değer kazanabileceğini belirtiyor.