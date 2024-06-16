Siyasi isimler Kurban Bayramı'na sebebiyle resmi sosyal medya hesaplarından bayram paylaşımlarında bulundu. Siyasi parti genel başkanları ve belediye başkanları dahil olduğu birçok siyasi isim, Kurban Bayramı'nı kutladı.

İşte siyasi liderlerin ve belediye başkanlarının Kurban Bayramı mesajları...

"BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Manisa'da bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler" sözlerine yanıt vererek, "Bu sözleri üzerimize hiç almıyoruz. Bu işi başlatan biziz. Herhalde onu yine ittifak ortağına söylüyor. Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar" dedi.

"EN SERT TEPKİYİ GÖSTERİRİRİZ"

Özel Erdoğan'la görüşmesinde asgari ücrete zam yapılmayacağı, emekliye ise enflasyonun altında bir zam yapılacağı izlenimi aldığını belirterek, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Normalleşme olacaksa çiftçiden, emekliden, esnaftan, işçiden başlamalıdır. Onların yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez. Asgari ücrete zam yapmazlarsa her platformda mücadele ederiz en son sokaklara dökülürüz, meydanları doldururuz. En sert tepkiyi gösteririz" ifadelerini kullandı.

Özel, tüm siyasilerin ve onlara oy veren tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Videolu mesaj yayımlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kurban Bayramımız Mübarek Olsun. Sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli, son zamanlarda yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini ifade etti.

Bahçeli şöyle konuştu: "Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ittifakımız kaya gibidir. Kayaların parçalanması sonuç vermez. Cumhur ittifakı devam edecektir. Siyasiler dayanışmada samimi olmalıdır. MHP bu anlayışla sayın cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri takip etmektedir."

"NİCE BAYRAMLARA"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

"Kurban Bayramımız mübarek olsun. Bu bayram vesilesiyle, Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı vahşetin sona ermesini ve dünyadaki tüm mazlumların acılarının dinmesini temenni ediyorum. Sağlık ve mutlulukla karşılayacağımız nice bayramlara."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, bayram namazını kılmak üzere Balgat Hamidiye Camisi'ne gitti. Cemaat ile namazını kılan Karamollaoğlu, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Karamollaoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'de hayatını kaybeden sivilleri anarak, "Dünya böyle bir vahşete rastlamadı. Bu vahşeti icra eden İsrail, onun karşılığını mutlaka bir gün görecek. Buna göz yuman bu vahşeti görmeyen Batı alemindeki ülkeler de kendi paylarına düşenleri bir gün hissedecekler, yaşayacaklar. Allah vefat eden kardeşlerimize, yavrularımıza rahmet eylesin. Bizi takip eden bütün kardeşlerimizin, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. En kısa zamanda Gazze'deki kardeşlerimizin de huzura kavuşmasını diliyorum" dedi.