Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti'yi ziyaret eden CHP ve MHP heyetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur tarafından karşılandı.

Kurban Bayramı vesilesiyle siyasi partiler arasında bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet, AK Parti'yi ilk ziyaret eden grup oldu.

Belgin Uygur, bayram tebriklerinin ardından Gazze'deki durumu vurgulayarak, "Gazze'de devam eden soykırımın gölgesinde bayramı buruk yaşadık" dedi.

MHP heyeti de AK Parti'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet de AK Parti'yi ziyaret ederek bayramlaştı. Uygur, MHP heyetine, "İslam aleminin ve 85 milyon vatandaşın bayramını tebrik ediyoruz" mesajını iletti.

Her iki ziyaret de Türkiye'nin iç ve dış gündemine dair önemli mesajların paylaşıldığı bir atmosferde gerçekleşti.