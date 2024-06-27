Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek turnuvanın grup aşamasını galibiyetle tamamlayan A Milli Futbol Takımı, grubu 6 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada bitirdi. Galibiyetin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve birçok bakan, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımları yaptı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarındaki son maçında Çekya'yı mağlup ederek gruplardan çıkan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Son 16’da da Milli Takımımıza başarılar diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kalan A Millî Futbol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son 16'da da size sonuna kadar inanıyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "A Milli Futbol Takımımız son 16'da. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Çekya’yı 2-1 yenen ve son 16'ya kalma başarısı gösteren 'Bizim Çocuklar’a kupa yolunda başarılar diliyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Gruptan çıktık. Gözümüz yukarılarda. A Milli Futbol Takımımızı kutluyoruz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Tebrikler 'Bizim Çocuklar'. 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya’yı 2-1 yenerek son 16’ya kalan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Helal olsun 'Bizim Çocuklar'. Yine hepimizi gururlandıracak bir performans ile Euro 2024 Futbol Turnuvası’nda Çekya’ya karşı elde ettikleri galibiyet sonucunda gruplardan çıkma başarısını gösteren A Milli Futbol Takımızı canıgönülden kutlarım. Başarılarınız daim olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Harikasınız 'Bizim Çocuklar'. Avrupa Şampiyonasında Çekya’yı yenerek gruptan çıkmayı başaran A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Yolun sonu final olsun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Tebrikler 'Bizim Çocuklar'. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplardan çıkarak yoluna devam eden A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar diliyorum, gururumuzsunuz."

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya’yı 2-1 yenerek son 16 turuna kalan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz 'Bizim Çocuklar'. Yolumuz açık olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: Son 16’dayız. Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıkarak bizleri gururlandıran A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sırada Avusturya var."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Çekya’yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen A Millî Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Bize bu gururu yaşatan 'Bizim Çocuklar'a teşekkür ediyor, Avusturya karşısında şimdiden başarılar diliyorum."