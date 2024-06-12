Turgutlu Belediyesi, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kurban bağış projesini bu yıl da başlattı. Sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atan Turgutlu Belediyesi, "Sizden Gelen Bağışlarla Aş Olalım Sofralara" kampanyasıyla şehirdeki gönül köprülerini genişletiyor.

Kurban bağış kampanyası kapsamında duyarlı ve hayırsever vatandaşların bağışladıkları kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ulaştırılacak. Vatandaşların bağışlarını canlı, kilo veya nakdi olarak yapabileceği belirtilirken, bu yılki kurban bağış bedeli 10 bin 750 TL olarak belirlendi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nın bereketini hep birlikte yaşayacağız. Bayramın en güzel yanı, paylaşma ve dayanışma kültürünün yaşanmasıdır. Bizler de bu duyguları çoğaltmayı ve hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahiplerini gönül sofralarında buluşturmayı hedefliyoruz. Aşevi ve Hayır Merkezimize bağışta bulunacak, kampanyamıza destek olacak hayırseverlerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.