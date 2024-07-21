Yeni sızıntılara göre, iPhone SE 4’ün arka plaka üretim süreci, iPhone 16 ile tamamen aynı olacak. Bu durum, iPhone SE 4’ün arka tasarımında önemli bir değişiklik olacağını ve cihazın çift kamera düzenine sahip olabileceğini işaret ediyor. Ancak, Apple’ın bu değişikliklere dair resmi bir açıklaması henüz yapılmadı.

Çift kamera düzeni ve tasarım yenilikleri

Önceki söylentiler, iPhone 16’nın dikey çift kamera düzenine geçebileceğini öne sürüyordu. Eğer iPhone SE 4, iPhone 16 ile aynı arka plakaya sahip olacaksa, bu da iPhone SE 4’ün çift kameraya sahip olabileceğini düşündürüyor. Ancak, Apple’ın bu yönde bir planı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Daha önce iPhone SE 4’ün iPhone 14’ün değiştirilmiş bir versiyonunun şasisini kullanması ve tek bir 48MP kameraya sahip olması bekleniyordu.

Tasarım ve üretim maliyetleri

iPhone SE 4’ün iPhone 16 tasarımına geçiş yapmasının ardındaki neden henüz net değil. Ancak, Apple’ın üretim maliyetlerini düşürme hedefi ve bütçe dostu bir iPhone oluşturma çabası, bu değişikliğin arkasındaki ana etken olabilir.

Yenilikler ve fiyatlandırma

iPhone SE 4’ün 6.1 inç OLED ekran, Face ID biyometrik sistemi, USB-C portu ve ön/arka camlı 7000 serisi alüminyum şasi gibi büyük yenilikler sunması bekleniyor. Apple’ın, bu yıl iPad serisinde yaptığı gibi, eski tasarımlardan uzaklaşarak modern ve şık bir görünüm sunması olası. iPhone SE 4’ün fiyatının 500 doların altında kalması bekleniyor, bu da cihazı bütçe dostu bir seçenek haline getiriyor.

Gelecekteki yenilikler merakla bekleniyor

Apple’ın yeni iPhone SE 4’ü hakkında daha fazla bilgi almak ve bu yeniliklerin doğruluğunu öğrenmek için gözler, resmi açıklamalara çevrilecek.