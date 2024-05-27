Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki Agde kasabası Belediye Başkanı Gilles d’Ettore'nin ölülerle konuşabildiğini söyleyerek ün kazanan falcı Sophia Martinez’e yıllarca para akıttığı ortaya çıktı.

Ölen babasıyla görüştürdü

Kasabada meşhur olan falcı Sophia Martinez ölülerle konuşabildiğini söyleyerek ün kazandı. Belediye başkanı da ondan kendisini ölen babasıyla görüştürmesini istedi.

Kamu fonuyla tatile yollamış

Falcı kadının geçen dört sene boyunca belediye başkanını şahsen ve telefonla manipüle ettiği iddia edilirken Belediye Başkanı d’Ettore, Martinez ve ailesi için Polinezya ve Tayland da dahil olmak üzere lüks tatiller için kamu fonlarından ödeme yapmakla suçlandı.

İkisi de tutuklandı

İddialara göre belediye başkanı, falcının ailesinden birkaç kişiyi belediye meclisinde işe alıp kadının evini de yeniledi. Falcı kadın, belediye başkanını dolandırmakla; belediye başkanı da kamu kaynaklarını harcadığı için yolsuzlukla suçlandı. İki isim de tutuklandı.

"Kabul etmesi zaman aldı"

Belediye başkanının avukatı Jean Marc Darrigade, “Bu çılgınca bir hikaye. İnanılmaz bir şey çünkü siyasetin içinde, belediye başkanı ve eski milletvekili olan çok zeki bir adamınız var ve böyle bir adamın bir kadın tarafından manipüle edilebileceğini fark ediyorsunuz. Onda zihinsel bir zayıflık buldu ve bunu kişisel çıkarları için kullandı. Dolandırıldığını kabul etmesi uzun zaman aldı” diye konuştu.