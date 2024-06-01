İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yapılan baskında, yaklaşık 1 ton kesilip paketlenmiş domuz eti ele geçirildi.

Sağlık riski oluşturdu

Çiftlikte yapılan kontrolde, kesilip parçalanan ve poşetlere doldurularak dondurucularda saklanmış yaban domuzu etleri bulundu. Ele geçirilen etlerin sağlık açısından risk oluşturduğu belirlenerek imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor

Operasyon sırasında bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.