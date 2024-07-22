Marketten satın aldığı ünlü bir markaya ait çikolatanın içinden böcek çıktığını belirten Burcu Günay, yaşadığı şoku ve hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.

"Son anda fark ettim"

Instagram üzerinden yayınladığı videoda, çikolatanın son kullanma tarihinin 14 Mart 2025 olduğunu vurgulayan Burcu Günay, "Çikolatayı yerken bir şeylerin ters gittiğini hissettim ve son anda içinde ne olduğunu bilmediğim bir şey fark ettim. Kurtçuk mu, böcek mi ne olduğu belli değil" ifadelerini kullandı. Çikolatanın bir kısmını yedikten sonra böceği fark ettiklerini söyleyen Günay, yaşadığı dehşeti ve hayal kırıklığını dile getirdi.