Skolyozun tedavisinde yenilikçi yöntem

Eğriliğe neden olan skolyozun tedavisinde son yıllarda kullanılan üç boyutlu Schroth yöntemi, özellikle cerrahi müdahale gerektirmeyen vakalarda etkili bir çözüm sunuyor. Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, bu yöntemle ilgili şu bilgileri verdi: “Schroth yöntemi, özel eğitimli fizyoterapistler tarafından uygulanan egzersizler içerir. Bu yöntem, skolyozun derecesine göre kişiye özel egzersiz programları sunar ve çeşitli ekipmanlar kullanarak eğriliğin düzeltilmesine yardımcı olur.”

Skolyozun belirtileri ve erken teşhis

Skolyoz, omurgada sağa veya sola eğrilik, vücut simetrisi bozuklukları ve sırt ile bel ağrılarına yol açabilir. Özellikle çocukluk döneminde erken teşhis, tedavi sürecini kolaylaştırır. Kız çocuklarında daha sık rastlanan skolyoz, çeşitli yaş ve cinsiyet özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.

Schroth Yöntemi ile kişiye özel tedavi

Schroth yöntemi, eğriliğin 10-45 derece arasında olduğu vakalarda uygulanabilir. Egzersizler, pirinç torbası, ayna, direnç bandı ve sopa gibi ekipmanlar kullanılarak yapılır. Tedavinin etkili olabilmesi için egzersizlerin düzenli yapılması, varsa korsenin düzenli kullanımı ve tedaviye tam konsantrasyon gereklidir.

Tanı ve izleme

Skolyozun tanısı, çocuklarda öne eğilme testi ile konulabilir. Bu test, omurga eğriliklerini belirlemek için kullanılır. Fizik tedavi hekimleri, eğriliğin derecesine göre gözlem, korseleme veya ameliyat gibi tedavi seçeneklerine karar verir. Yetişkinlerde ise, semptomlar kötüleşmedikçe genellikle beş yılda bir röntgen çekilmesi önerilir.

Schroth yöntemi, skolyoz tedavisinde yeni bir umut ışığı sunarak, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.