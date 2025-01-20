Slovakya Başbakanı, Türkiye’nin AB üyelik sürecine tam destek verdi. Fico, Erdoğan’ın küresel politikalarda büyük bir aktör olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin AB yolu için desteğini açıkladı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin güçlü destek açıklamalarında bulundu. Fico, “Türkiye’nin tam üyelik arzusunun en kısa sürede gerçekleşmesini diliyorum” diyerek, Slovakya Cumhuriyeti olarak bu süreci tam desteklediklerini belirtti.

Türkiye’nin uluslararası gücü vurgulandı

Fico, Türkiye'nin küresel alandaki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “çok büyük bir siyasi ve ekonomik aktör” olarak tanımladı. Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisini, “Bir dünya liderisiniz” şeklinde ifade etti.

Suriye ve Ukrayna’daki politikalarına saygı

Slovakya Başbakanı, Türkiye’nin Suriye’deki politikalarını büyük saygıyla takip ettiklerini belirterek, Ukrayna’daki barış sürecinde Türkiye’nin önemli bir aracılık rolü üstlenebileceğini ifade etti.