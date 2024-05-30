Slovenya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararı, Filistin'e yönelik uluslararası destek dalgasına yeni bir ivme kazandırıyor.

Slovenya'nın Kararı

Slovenya hükümeti, Filistin'in bağımsızlığını ve egemenliğini resmen tanıma kararı aldı. Bu kararla birlikte Slovenya, Filistin Devleti'ni uluslararası alanda tanıyan ülkeler arasına katıldı. Slovenya'nın bu adımı, Filistin'in uluslararası alanda daha fazla tanınmasını ve diplomatik destek bulmasını sağlayabilir.

Uluslararası Destek Dalgası

Slovenya'nın Filistin'i tanıma kararı, son dönemde Norveç, İspanya ve İrlanda gibi ülkelerin benzer adımlar atmalarıyla birlikte geliyor.

İspanya'nın Tutumu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Filistin'i tanıma kararını açıklarken, 1967 sınırlarındaki değişiklikleri kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.