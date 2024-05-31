LÜBLİYANA (AA) - Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki hükümet binasına Filistin bayrağı asıldı.



Slovenya hükümetinin, Filistin Devleti'ni tanıma kararı almasından sonra Filistin bayrağı, Avrupa Birliği (AB) ve Slovenya bayraklarının yanına konumlandırıldı.

Slovenya hükümeti dün düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

Golob, ayrıca söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

Slovenya Meclisinin Filistin Devleti'nin tanınması maddesini görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor.

Bu arada, İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.