İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde gerçekleştirdiği eylemle gündeme gelen ve "SMA" yazılı aracıyla trafiği durduran sanığın tahliyesi, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde alınan bir kararla sonuçlandı.

Boğaziçi Köprüsü'nde bomba süsü verilmiş aracıyla trafiği durduran ve üzerinde SMA yazılı pankart açan Resul Can Çatı'nın duruşması İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık, sosyal medyada SMA hastalarının durumunu gördüğünü ve dikkat çekmek amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini savundu.

Sanık, eylemi sırasında suç işleme kastı olmadığını ve herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını belirtti. Ayrıca daha önce psikiyatrik tedavi gördüğünü ve bu süreçte ilaç kullanımıyla ilgili olarak tedavi aldığını ifade etti. Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın tedavi süreçlerinin mahkemeye sunulması için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmetti. Ayrıca sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması kararlaştırıldı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.