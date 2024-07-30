Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, SMA hastası adı altında sahte bağış kumbaraları dağıtan dolandırıcı, vatandaşların ihbarı ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması sayesinde suçüstü yakalandı. 51 yaşındaki Razi U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte kumbaralarla dolandırıcılık

İstanbul Valiliği'nden yasal izin alarak SMA hastası 18 aylık Miran Ali Vermez için yardım toplayan ailesinin çabalarını kötüye kullanan dolandırıcı, sahte bağış kumbaralarını Çerkezköy’deki 6 farklı iş yerine bıraktı. Razi U., kumbaraları düzenli olarak boşaltarak dolandırıcılık faaliyetini sürdürdü.

Esnafın duyarlılığı şüpheyi ortaya çıkardı

Çerkezköy’deki esnafın dikkatli gözlemleri, dolandırıcının yakalanmasında önemli rol oynadı. Şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlattığı kapsamlı çalışma sonucu Razi U.’yu suçüstü yakaladı. Ekipler, şahsı Çerkezköy Adliyesi’ne sevk etti.

Sabıkası ortaya çıktı

Razi U.’nun geçmişte benzer suçlardan sabıkalı olduğu tespit edildi. Bu durum, halk arasında geniş yankı uyandırdı ve dolandırıcılık vakalarının önlenmesi için daha sıkı denetimlerin gerekliliği vurgulandı. Çerkezköy'deki vatandaşlar ve esnaf, dolandırıcının adil bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.