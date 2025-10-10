Minik Zümra'nın tedavisini karşılayacak tutar için hayırseverler öncülüğünde Zümra'nın 1.yaş gününde, 13 Ekim Pazartesi günü kermes düzenlenecek.

Fazıl ve Rabia Elçin Eren çifti, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan çocukları Zümra'yı yaşatabilmek için varlarıyla yoklarıyla savaş veriyor.

Zümra bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için gerekli olan tutarın toplanabilmesi için başlatılan valilik onaylı kampanya kapsamında, SMA TİP 2 hastası Zümra bebeğin doğum gününde hayırseverler tarafından bir yardım kermesi düzenlenecek.

Ararat Düğün Salonları öncülüğünde hayırseverler tarafından Zümra bebeğin tedavi masrafının karşılanması için düzenlenecek kermese İzmirli sanatçılarda katılarak Zümra bebeğe destek olacaklar. 13 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek olan kermes Buca'nın Gediz Mahallesi'nde bulunan Ararat Düğün Salonu'nda saat 19:00'da başlayacak. Kermese katılacak sanatçılar arasında Grup Yaren Kardeşler, Grup Ezgi, Ozan Yazıcı ve Birdal Kahveci gibi isimler yer alıyor. Düzenlenen organizasyonun sunuculuğunu ise Yüksel Sezgin yapacak. Kermeste ayrıca tedaviye katkı sağlamak amacıyla kurulan stantlarda yer alacak.

Düzenlenecek kermes öncesi Zümra bebeğin annesi Rabia Elçin Eren ise; 'Çocuğumuzun sağlığına kavuşması amacıyla tedavisi için gereken tutarın toplanması gerekiyor. İnsanlık adına bütün hayırseverlerden kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Lütfen destek verin, evladım iyileşsin' çağrısında bulundu.