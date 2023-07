Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'dan Almanya'ya gen tedavisi için giden ve ilacına kavuşan 2,5 yaşındaki SMA'lı Asel Yavuz'un babası Mehmet Sebih Yavuz, "İlacın etkinliği hemen ortaya çıkmıyor. Şu an Asel çok mutlu; gelişiyor ve ürümeye çok hevesli" dedi.

Fatma- Mehmet Sebih Yavuz çiftinin kızları Asel Yavuz'a, 2 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Asel için ailesi, valilik onaylı kampanya başlattı. Yurt dışındaki gen tedavisine ulaşabilmesi ve ilacını alabilmesi için Asel adına düzenlenen kampanya, yüzde 100'e ulaştı. Tedavi için gerekli 35 milyon lirayı toplayan aile, vize işlemlerinin ardından 28 Mayıs'ta Almanya'ya gitti. Hamburg kentinde bir hastanede gen tedavisine başlanan Asel Yavuz, 16 Haziran'da ilacına kavuştu.

İLACI ALDIĞI GÜN İKİNCİ DOĞUM GÜNÜ

Kızının tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Mehmet Sebih Yavuz, "Doktorumuz öncesinde ilacın yan etkileri hakkında bilgi verdi. Bizler de bilgi doğrultusunda ilacı almayı kabul ettik. Çok şükür ilacımızı aldık. Çok heyecanlıydık çünkü 25 ay süren mücadele sonrasında hedefimize ulaştık. Bizim için çok özel bir gündü. Bizim için neredeyse Asel'in tekrar dünyaya geldiği gün gibi oldu. Hatta kendi içimizde 16 Haziran'ı ikinci doğum günü olarak görüyoruz. 1 saatlik serum şeklinde verilen ilaçtan sonra hastanede 4-5 günlük bekleme süreci oldu. Kontroller yapıldı, sonrasında taburcu olduk" dedi.

'ŞU AN ASEL ÇOK MUTLU'

Şu an ilacın herhangi bir yan etkisi olup olmayacağı konusunda haftada 2 kez hastaneye kontrole gittiklerini belirten Yavuz, "Kan tahlilleri yapılıyor. Kontrollerde herhangi bir sorun olursa Asel'e müdahale yapılması için bekliyoruz. Geçen hafta Asel kan tahlili verdiğinde, karaciğer değerlerinde değişiklik görüldü. Doktorlarımız hemen kortizon tedavisine başladı. Çok şükür karaciğer enzimleri normal seviyeye indirildi. Şu an Asel çok mutlu; gelişiyor ve ürümeye çok hevesli. Olabildiğince bizden de kendisini hareket ettirmemizi istiyor. İlacın etkinliği hemen ortaya çıkmıyor. Bundan sonraki süreçte fizik tedavilerle ve Asel'i daha fazla teşvik ederek, kaslarını geliştirerek, yürümesine yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu. (DHA)

