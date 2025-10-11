İzmir’de 15 aylık SMA Tip 1 hastası Esma Gönültaş’ın gen tedavisi için açılan bağış kampanyası yüzde 90 seviyesine ulaştı. Kampanya 14 Ekim’de sona erecek.

Kampanya yüzde 90 seviyesine ulaştı

İzmir Bornova’da yaşayan 15 aylık Esma Gönültaş, doğduktan sadece 7 gün sonra SMA Tip 1 teşhisi konulan minik bir savaşçı. Ailesi, gen tedavisinden faydalanabilmesi için açtıkları bağış kampanyasının yüzde 90 seviyesine ulaştığını açıkladı. Kampanya, 14 Ekim’de sona erecek ve anne Gülşah Gönültaş, kızını süresi dolmadan Dubai’ye tedaviye götürmek istediklerini belirtti.

Gönültaş, “1 aylıkken Spinraza ilacına başladık. 5 doz uygulandı. Bir kampanyamız var ve yüzde 90 seviyesine ulaştık. Ama artık çevremiz tükendi. Sizlerden yardım istiyoruz. Kızımın elinden tutun ki ilacına, sağlığına kavuşsun” dedi.

Zamanla yarışıyorlar

Aile, Esma’nın kas kaybını önlemek için zamanla yarışıyor. 13 aylıkken yürümeye başlayan Esma’nın güçlü bir bebek olduğunu vurgulayan anne Gönültaş, fizik tedavi süreçlerini şöyle anlattı:

Haftanın 3 günü fizik tedaviye gidiliyor.

Evde de egzersizler yaptırılıyor, ancak Esma çoğu zaman ağlıyor.

Bant ve diğer tedavi ekipmanları bacaklara uygulandığında zaman zaman yara oluşabiliyor.

Anne Gönültaş, “İlacını daha erken alırsa çabuk iyileşir. Kızımın tedavisi için halkımızın desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

"İnsanın evladıyla sınanması zor"

Kızının kampanyası ve tedavisi nedeniyle gece bekçiliği yaparak geçimini sağlayan baba Halil Gönültaş ise şunları söyledi:

“Kızımın kampanyası 1 senedir devam ediyor. 14 Ekim’de bitecek. Çabamız, ikinci izne gerek kalmadan kampanyamız tamamlansın. Çok zor bir durum. Üzülüyoruz, insanın evladıyla sınanması zor.”

Kampanyanın toplam maliyeti 1 milyon 819 bin 500 dolar olarak açıklandı ve aile, bağışların tamamlanmasını bekliyor.