Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir evde soba borusunun temizlenmesi sırasında park halindeki otomobile sıçrayan yangın, paniğe neden oldu.

Yangın, soba borusundaki küllerden çıktı

Olay, Efeler ilçesinin Çeştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi evinin önünde soba borusunu temizlerken, boru içerisindeki yanar durumdaki külleri fark etmeden park halindeki aracın üzerine döktü. Bu sırada aracın yan kapısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangına vatandaşlar müdahale etti, itfaiye soğutma yaptı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip soğutma çalışmaları başlattı. Yangın, vatandaşların ilk müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, araçta maddi hasar oluştu.