Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen genç imam hayatını kaybetti. Olay, Gündüz Mahallesi'nde yaşandı.

Zehirlenme olayı 20 Ocak'ta meydana geldi

Kırsal Gündüz Mahallesi'nde İbokom Cami İmamı olarak görev yapan 24 yaşındaki Ahmet Yusuf Topaloğlu, 20 Ocak'ta ikamet ettiği lojmanda sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlendi. Hızla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Topaloğlu'nun durumu kritikleşti.

5 günlük hayat mücadelesi sonuçsuz kaldı

Tedavi altına alınan genç imam, burada yapılan müdahalelere rağmen, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon’daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Topaloğlu, Erzurum’a getirildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Yusuf Topaloğlu için bugün öğle namazının ardından Narmanlı Cami'de cenaze töreni düzenlenecek. Ailesi ve sevenleri, genç imamı son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelecek.