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Gercüş Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, 8 kişiden S.A.E. ve L.K. Diyarbakır'a sevk edilirken, diğer 6 kişi taburcu edildi. Karbonmonoksit gazına maruz kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen 8 kişiyi ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Yolağzı köyünde dün gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi rahatsızlandı. L.K., M.S.K., İ.K., Y.K., A.K., M.K., D.E.H. ve S.A.E. isimli şahıslar, durumlarını komşularına bildirerek yardım istedi.

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