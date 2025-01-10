Sobadan Sızan Karbonmonoksitten Zehirlenen Çift Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti. Çiftin cansız bedenini oğulları buldu.

Sobadan sızan gaz hayatlarına mal oldu

Seyhan ilçesinin Barış Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayda, Soner Koçak sabah uyandığında, babası Ömer Faruk (68) ve annesi Semiha Koçak'ı (64) hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildiren Koçak, çiftin yaşamını yitirdiğini öğrendi.

Zehirlenme şüphesi üzerine inceleme başlatıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre, sobadan sızan gazın, çiftin ölümüne yol açtığı değerlendirildi.

Cansız bedeni adli tıpa sevk edildi

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.